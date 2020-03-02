印度克勒拉省神父瓦達昆卻里因性侵未成年少女於去年2月遭判刑20年，天主教教宗方濟各被外界批評遲遲不採取行動一年多後，昨天終於宣布把這名神父從教會除名。

天主教印度馬納塔瓦蒂（Mananthavady）教區昨天發表聲明說，克勒拉省（Kerala）席羅馬拉巴（Syro-Malabar）教會資深神父瓦達昆卻里（Robin Vadakkumchery）因涉嫌性侵未成年少女，於2019年2月被判處20年有期徒刑，教宗方濟各（Pope Francis）已把他從羅馬天主教會中除名。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，51歲的神父瓦達昆卻里在席羅馬拉巴教區性侵一名16歲少女，去年2月遭定罪，現在在監獄服刑，但教宗方濟各卻遲遲不對這名被法院定罪的神父採取行動，飽受外界質疑與批評。

儘管克勒拉天主教主教委員會（Kerala Catholic Bishops's Council）已制定一套準則，以保護未成年人在教會及教會所掌控的組織免於遭到性侵和性虐待，但瓦達昆卻里性侵未成年少女的罪行曝光後，他的神父職務只是被暫停。

席羅馬拉巴教會在事件曝光後仍袒護這名神父，還敦促信徒為「被玷污的神父」祈禱，飽受外界批評。

這名被性侵的高中少女在教會經營的一間醫院生下嬰兒後，性侵事件才於2017年初曝光。

這名少女誕生於天主教家庭，就讀教會學校，性侵案爆發後，少女的父親一度為袒護瓦達昆卻里向警方聲稱自己性侵女兒，但在警方偵訊時，發現他所供述細節與事實有所出入，最後突破這名父親心防，才向警方坦承性侵犯是瓦達昆卻里。

爭取成為馬納塔瓦蒂教區主教的瓦達昆卻里，在罪行曝光一個月後，試圖逃往加拿大，在柯枝（Kochi）機場被捕。

這起案件於2018年開始在克勒拉省北部塔拉澀里（Thalassery）的保護兒童免受性侵法庭審理，但被害人一度聲稱自願與神父發生性關係，要求法庭允許她和神父一起生活。

經過戲劇化的法庭辯論後，法院於2019年2月裁定瓦達昆卻里犯下性侵、破壞證據和欺騙法庭等各種罪行，處以20年有期徒刑及30萬盧比（約新台幣12萬5000元）罰款。

此外，包括醫院的修女、醫生及被害人父母等7人，因涉嫌做偽證、協助滅證等協助被告脫罪，也遭法院立案審理。

(中央社)