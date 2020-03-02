台中市衛生局長曾梓展建議，工廠管理應比照醫院感控分艙分流，可避免一人確診、全廠停工。（馮惠宜攝）

新冠肺炎造成中部一白牌車司機死亡，其親友包括其姪女婿、陸續確診，他們任職的工廠也因此停工，這兩家工廠2日全面復工，該案遭到居家隔離的70多位民眾也都陸續解編、重回職場，地方衛生局建議他們仍需自我健康管理14天，且在職場上班或用餐最好都要比照醫院分艙分流，避免再發生一人確診、全廠停工事件重演。

在白牌車司機姪女婿任職的木工廠因全廠約60位員工都需居家隔離14天，成為全台因新冠疫情第一座全廠停工的工廠，3月2日隔離期滿復工；而其妹妹任職的食品工廠，有16位密切接觸者遭到居家隔離，因其他原工陸續出現感冒症狀，廠方自21日起自主性停工，也在3月2日復工，不只是自主健康管理的員工恢復正常上班，事實上該案所有遭到居家隔離者也都期滿解編，目前只剩確診的姪女婿和妹妹仍在住院治療中。

兩廠復工後，衛生局也建議，所有工廠為免一人確診全廠停工，除仍應落實量體溫、勤洗手、密閉空間戴口罩外，生病請假休息，在工作分組應比照醫院感控管理分艙分流，不要各樓層、各組竄流支援除仍應進廠時量測體溫，至於用餐環境，最好同向座或拉大用餐距離，至少保持一公尺，可以避免交叉感染的風險。

(中時 )