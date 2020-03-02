國內爆發第一起案內感染案例，第34例50多歲糖尿病女性因為低血糖住院後，引發一名導致三名看護與一名清潔工遭感染。而另一名60多歲沒有旅遊史的婦女至今也還在加護病房隔離中，指揮中心今天證實，兩人都在同一家醫院，但入院時間點、住院的病房都沒有重疊，是否兩人交叉感染還需要釐清。

沒有旅遊史，生活單純的第24名案例，至今感染源不明，第34例同樣感染源不明的50多歲有糖尿病等慢性病的婦女，則引爆北部一家醫院院內感染。外界質疑，是否因為兩人同住一家醫院，導致院內感染的發生。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，兩人都有從急診室進入， 但時間不同，住院醫院也不同棟，第二個住院時，第一位已經住進加護病房。

張上淳表示，兩人在急診區域也沒有重疊，時間、位置都沒有重疊，且34案病房單位是比較特別的住院主治醫師行的，是主治醫師自己值班照顧，主治醫師完全固定，護理人員也都是固定的，追查後，應沒有人員交叉的疑慮，病患也沒有碰到的機會。

至於，也有專家認為，35案清潔工恐怕才是感染源，指揮官陳時中表示，還要再釐清雙方的關係，如果是的話，院內感染早就爆發了，但事實上並沒有，會持續把疫情調查做清楚。

(中時 )