新冠肺炎疫情在亞洲各地失控，不過，台灣的確診病例相較於附近國家仍控制在之中。2月18日至27日，有22人的德國團飛來台灣玩十天，離開前說，德國旅客覺得台灣是個值得推薦的地方。

德國一家成立75年的旅行社，因第二代負責人幾年前跟太太到台灣自助旅行一個月，深深愛上台灣的自然景觀及風俗民情，2018年來台踩線後規劃出10天左右的行程，走遍台北、宜蘭、花蓮、台東知本、高雄佛光山、阿里山、日月潭、鹿港，2019年推出5團、帶來125位德國旅客。

今年初因新冠肺炎疫情影響，雖然有人取消訂單，但仍有22名德國旅客確認台灣防疫後，決定照原定計畫前來，玩了10天，德國旅客Ellen Fleischhauer表示，出發前了解到台灣的疫情沒有亞洲附近國家嚴重，最後還是選擇過來，在台灣的飯店及餐廳都有量體溫，而且很多台灣人都有戴口罩，覺得台灣文化非常有趣，景觀、自然地景很多樣性。

Bauer夫婦說，6個月前報名台灣行程，因疫情關係曾經想過取消，最後還是飛來了，來玩後覺得在台灣的這段時間心情很放鬆；Frank Kaiser則表示，一年前訂了台灣行程，來之前已經知道有肺炎疫情，可是心裡沒有恐懼感，來玩後也覺得台灣不錯、治安好，感覺安全，很值得來也很值得推薦。

導遊表示，22位德國旅客都是第一次來到台灣，來之前曾去過很多亞州國家，包含越南、柬埔寨、大陸或是泰國等，覺得台灣非常進步也很現代化，大家相處愉快，覺得台灣好像沒什麼疫情，環境很乾淨。

(中時 )