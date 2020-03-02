「上知天文、下知地理」中天新聞氣象團隊王牌氣象主播戴立綱，因播報專業、預測精準、解說氣象接地氣，廣受觀眾喜愛，優質表現獲「財團法人氣象應用推廣基金會」評選為「2019年度最佳氣象主播」，該協會自2015年起每年舉辦評選活動迄今6年，這已是戴立綱主播第二次獲獎，實至名歸。戴立綱奪下獎盃後謙虛地說，「一個氣象播報的成功，不是靠我一個氣象主播，這個獎當然不只是我個人的，也是我們整個團隊的榮耀，謝謝大家的肯定。」

該基金會每年舉辦民間業者優質氣象播報評選，吸引各家電視媒體氣象主播角逐，競爭激烈，在經過專業的評審委員評選及網路投票後，戴立綱眾望所歸拿下獎項。戴立綱為文化大學大氣科學系學士、政治學研究所碩士、地學研究所博士，學經歷完整，投入氣象播報十餘年，談起「氣象」始終充滿熱情，「我對氣象一直有種狂熱，16年來這種狂熱的興趣不減，所以每當遇上重大天氣變化，梅雨、颱風、地震等，一定會保持最高的專業度，第一時間掌握訊息。對我來說，這個獎就像是『氣象界的金鐘獎』，是非常大的肯定。」

過去16年來，戴立綱幾乎是中天新聞的資優全勤生，平常就鮮少休假的他，只要一發生重大新聞事件便即刻回到工作崗位，2年前花蓮強震發生，接近午夜12點的時間，戴立綱剛錄影完換下西裝、準備下班，一陣天搖地動，他立即衝進棚內播報地震訊息；2011年日本311大地震引發海嘯，當時人正在文化大學開會的戴立綱，也是馬上驅車趕回公司，還不忘先聯繫動畫室做氣象圖，一進公司就直接進攝影棚，「那是一種熱忱，身體會快速地做出這樣的投入與反射動作。」

戴立綱不僅是專業氣象主播，擁有超高人氣的他同時也是中天《新聞龍捲風》、《新神秘52區》節目主持人，昨（1）日播出的《新神秘52區》創下近一年來最高收視佳績，4歲以上平均收視率1.41（總收視人口91.9萬人），最高收視達2.14，該集探討觀眾喜愛的神祕話題，如防疫關鍵時刻蝗蟲大舉逼入雲南地區、南韓釜山一對夫妻回家後離奇消失只留監視器最後身影等議題。

而近來新型冠狀病毒肆虐，家中有兩個學齡孩童的戴立綱也是繃緊神經防疫，除了盡量不帶孩子去人多的室內空間，更鼓勵孩子多從事戶外活動、運動增強抵抗力，「我上禮拜要到保養廠領車子，我就帶著兩個小孩從家裡出發，走路走了5公里，當然搭公車也到得了，但這個時候就是盡量少坐大眾運輸工具，小朋友走著走著就到了，也不嫌遠，運動一下很好！」

(中時 )