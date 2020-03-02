張家瑋演出民視八點檔《多情城市》反派角色李文真，投入角色的她就連收工回家還會夢到劇情，也因此花費不少心力。下戲後她也沒閒著，抽空直播拍賣劇中戲服、飾品，所得用來買文具送給弘化懷幼院的院童們，適逢防疫，張家瑋將禮物送到院所門口，讓院方的人送進去，讓旁人直呼「真的人美心美。」

張家瑋為了做公益趁拍戲空檔，在粉絲團上花了6小時直播義賣出三萬多元，她以此買文具、玩具、襪子、衛生紙等物品，接著親自開車送到桃園的弘化懷幼院，讓院方感動不已，張家瑋則說很開心可以替院童準備禮物，「很怕不夠分，所以進去文具店用掃貨的，還問店員哪一種文具最熱門？」就是希望小朋友都開心。

張家瑋發揮愛心，以義賣的錢買了文具用品給院童。（民視提供）

張家瑋談及防疫，她除了配合劇組外，自己休息時間會多做運動、少出門，她表示平常自己開車到民視拍戲，減少口罩的使用，目前也還沒有買過口罩，「先讓第一線醫療人員，以及需要進出醫院的人使用，希望這一波疫情能夠趕快落幕，大家都平安。」

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張家瑋發揮愛心，以義賣的錢買了文具用品給院童。（民視提供）

(中時電子報)