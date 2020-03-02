真的是天兵！陸軍驚傳只剩20幾天就可退伍的訓練役男，為了騙14天婚假辦「假同婚」登記，家長無奈攔不住，只能對外求援。更勁爆的是，有網友爆料，這件荒唐事不但是真的，而且當事人的正牌女友，還擔任這樁假結婚的公證人。
軍中人權促進會「黃媽媽」陳碧娥在臉書上披露，接到一名四個月訓練役男父親的求助電話，說兒子只剩20幾天就可退伍，可是為了14天婚假，卻要與另一位同袍去辦理「同性」結婚登記，因為攔不住，只好向外求援。
據了解，訓練役男精算，婚假加上例休、補休，就可以提早退伍。有網友在PTT爆料，訓練役男的女友不但欣然同意男友與同袍結婚，而且還擔任雙方公證人。
網友爆料「X這是真的，地點就是在某營區，那時候鬧超大…女友當公證人，據說長官氣得半死」。
這樁假結婚引發鄉民熱議，有人批評「媽的以前被罵草莓 現在是什麼 軟爛香」、「沒想到天底下有這種低能兒」、「四個月夏令營 也要在那邊亂」。但也有人說「真的很聰明，又沒違反制度」、「神操作」、「有的人裝病裝到退伍，14天婚假沒怎樣」。
更多鄉民歪樓說「女友果然是煙霧彈」、「女友很興奮」、「腐女已經開始寫本本了」、「女友都願意當公證人了 還不給真愛在一起」。
文章來源：PTT
(中時電子報)
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