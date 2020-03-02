韓國國防部2日說，到上午10點為止，部隊內感染新冠病毒（COVID-19）確診的人數增至28人，而隔離的人數約達9790人。目前已確診的病例中，陸軍有16人、海軍2人（包括1名海軍陸戰隊成員），空軍則有10人。不過，目前還沒有出現重症病例。

據韓聯社2日報導，這是自從2月28日清州空軍幹部和士兵確診後，時隔3天，再度在部隊裡出現確診患者。而在28名確診病患中，從部隊外感染的有18人，內部感染的有10人。而18人中有9人的感染途徑已查明，其餘9人則仍在調查中。

據悉軍方已按照自定標準，隔離了約9790人，其中符合衛生部門對確診者、確診者接觸人員、有症狀待查者，還有疑似患者等隔離標準的，其實只有910多人。從3月10日起，韓軍對本人或家人曾去過大邱市、廣尚北道永川市，以及清道郡等地的官兵和勤務人員進行預防性隔離。此外，有中國大陸和港澳、日本、新加坡旅行史的人員及其密切接觸者，也將在隔離之列。

韓國軍方從上月22日起，禁止全體官兵休假、外出，夜不歸營和探親等。國防部相關人士表示，相信這些措施到3月初時能見效。

(中時電子報)