隨著新冠肺炎在全世界各地逐漸擴散，在南韓、日本等國擴張，我政府也不敢大意、努力防治，但民眾感受究竟如何，民調或許可供參考。據最新民調結果顯示，有高達85%民眾滿意政府防疫表現。看完數字有網友大感疑惑，「和網路風向也差太多」、「很驚訝」。

據《ETtoday新聞雲》今2日公布最新民調結果顯示，對於「台灣政府的防疫表現」，有85.8％民眾對台灣政府的防疫表現感到滿意，另有9.1%的民眾感到不滿意，若與上次2月初所做結果相較，滿意度從80.9%微幅上升了4.9個百分點，不滿意度從16.7%小幅下降了7.6個百分點。

值得注意的是，此份民調也針對，「是否擔心新冠狀病毒，未來在台灣大爆發？」，結果發現，有高達85.0%民眾表示擔心(非常擔心佔47.6%、有點擔心37.4％)。但也有9.9％人認為不需擔心。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查、處理、統計分析。此次調查期間係於2月27日至3月1日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查對象，調查方式以「網路調查」，回收有效樣本數1046份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.03%。

相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，網友紛紛表示，「這民調和八卦、政黑風向也差太多了」、「85.8% ..？」、「黨又再次得到安慰」、「相信政府、相信黨」、「怎麼相信政府的人越來越多？」。

(中時電子報)