交通部上周公告「觀光業人才培訓」實施要點，卻惹得業者批「烏龍決策」，人事成本根本沒減少。交通部表示，誤會一場，強調條文寫得不精確，修正後會盡速公告。

交通部官員直呼「誤會一場」，強調是條文寫得不精確，引起誤會，明天會下午將針對觀光培訓開說明會，除了跟業者說明如何撰寫申請書外，也會再次跟業者溝通清楚，如有需加強的地方，開完會後一起修正，修正清楚後，盡速公告。

交通部表示，勞動部推出的「充電再出發訓練計畫」，補助對象是以勞工為主，當企業主要求放無薪假，經過勞資協商，降低工作工時，薪資減少，但幅度不能少於基本工資2萬3800元，在此情況下，勞工可參與訓練，請領訓練津貼，雇主也能幫勞工申請訓練，津貼同樣是給勞工。

交通部表示，因業者一再反應因疫情導致營收短少，很難支付勞工薪資，部長林佳龍一開始很明確指示，要規劃跟勞動部不一樣的補助方案，協助業者維持營運，有企業才有勞工，一方面藉由培訓順便轉型，轉型培訓費補助給雇主，雇主營運下去才能順利發薪水，加上勞動部的補助對象是受雇員工，交通部則有針對沒有雇主的導遊、領隊跟靠行司機都有受惠。

(中時 )