台北市長柯文哲疑似感染諾羅病毒，近期身體不適又腹瀉，但2日仍堅持上班，並批柯黑、網軍對他造謠，嗆「活著就是最大報復！」不過，「柯黑大魔王」北市議員王世堅卻在此時送暖，將腸胃藥與鮮花送給柯，祝柯早日康復之餘，並勸「不必藉由烙賽造神，好像是史上最悲壯烙賽」，望柯多休息。

王世堅表示，民眾感染病毒或其他感冒，或多或少都會遇到，柯不必過慮，望柯平常心，在得到諾羅病毒的此刻就該休息跟拉肚子，不要連拉肚子都要牽拖、刷存在感、造神，那真的是摧枯拉朽，這對病情沒幫助，會更糟糕。

「不必藉由烙賽造神自己，好像是史上最悲壯烙賽，這樣不好！」王世堅勸，生病就是要保持心境開闊、正面，他會請辦公室主任把腸胃藥跟鮮花送到柯文哲辦公室，祝柯早日康復，可以賞花跟服食腸胃藥。

王世堅還說，柯若真把政治恩怨看得深，表示心中充滿仇恨，他跟柯較勁5年之久，雖他被柯網軍霸凌，但他心中沒對柯有仇恨，假使柯心中無仇、只有為國、為社會奉獻付出的心，何來報復之有？

他說，報復源自仇恨，柯現在身體微恙，愛怎想就怎想，若柯愛報復的話，看這1、2天身體有無好轉，不然他就送柯1個美式標靶，他會把自己的人像放上面，供柯射鏢；另外柯身為醫師應知道，諾羅感染途徑滿多，在辦公密閉空間、共用的衛生設備、共食共餐等，都會傳染，應該盡量避免。

(中時 )