國立嘉義大學2日開學，4個校區已做環境大消毒，進出校園大門、行政區辦公室要量體溫，備妥清潔殺菌用品供師生使用，餐廳內用餐嚴禁交談，避免飛沫汙染餐點，且餐桌上裝置透明壓克力隔板，用餐的人一板之隔對看。
嘉大表示，因應學校開學，228連假已完成全校室內環境消毒，廁所、電梯及樓梯間把手更是消毒重點，校內各大建築物都設置自動消毒器，並有線上查詢系統隨時查知校區內自動消毒器位置，各學系所單位配置1支額溫槍及2瓶500CC酒精供師生使用，也有學系自備洗手乳。
嘉大表示，開學後管制主要出入口，校外人士進入校園一律需先量測額溫，嘉大所屬場館月底前不對外借用，各校區圖書館教職員生需戴口罩及量體溫方能入館，校外人士禁止入館，各項活動建議延期或取消，游泳課已建議改用其他體育項目代替。
進入學生餐廳要先洗手或使用自動消毒機消毒手部，建議儘量外帶餐食，於餐廳內應配戴口罩並嚴禁交談，以避免飛沫汙染餐點，餐桌也安裝透明壓克力隔板。
嘉大表示，學生如曾赴疫區，可申請防疫假自主健康管理14天後再返校，截至2日中午有9名學生已請准防疫假。
(中時 )
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