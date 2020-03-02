新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴大，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)為了能進一步宣導正確的防疫措施，已開設了抖音(TikTik)官方帳號，宣導如何正確洗手、戴口罩來防止意外感染新冠肺炎。為了防疫，WHO 可說也是無所不用其極了。

新冠肺炎防疫全球動起來，這不僅是一場全球公共衛生大戰，對於 WHO 世界衛生組織來說，防疫絕對也是一場新媒體之戰。在社群媒體時興的時代，人們更常透過社群平台來或獲取資訊，但是卻經常無法分辨資訊的正確與否。為了正確宣導防疫相關資訊，早已經進駐 Facebook、Instagram、Twitter 的 WHO，日前已正式在抖音開設官方帳號(@who)，並上傳短片宣導正確戴口罩、洗手、打噴嚏禮儀等資訊。

@who We are joining @tiktok to provide you with reliable and timely public health advice! Our first post: How to protect yourself from ##coronavirus ? ♬ original sound - who

@who When & how should masks be worn in order to protect against the new ##coronavirus ? ♬ original sound - who

「抖音」是字節跳動(ByteDance)子公司北京微播視界科技有限公司所開發的應用程式(iOS 以及 Android)，2016 年 9 月在「今日頭條」孵化上線。平台用戶增加快速，維基百科引述抖音產品負責人王曉蔚在 2017 年 9 月的說法，指出平台上 24 歲以下的用戶超過 85%。根據 Sensor Touwer 統計，抖音 App 在 2019 年 2 月總下載次數超過 10 億里程碑，而在 2019 年 11 月中旬則是突破了 15 億下載次數大關，也是 2020 年 1 月份美國地區下載量最高的非遊戲類 App。

不過雖然抖音相當受到年輕族群的歡迎，也曾因為平台上的內容管制不夠嚴格，容易讓兒童用戶遭受性侵犯而在 2019 年 4 月一度被印度禁止(後又再度恢復上架)，而美國 5 大軍種(海軍、陸軍、空軍、海軍陸戰隊、海岸防衛隊)都相繼在 2019 年底、2020 年初宣布禁止與政府有關的裝置下載抖音，也有官員呼籲軍方人員家屬的私人手機也應當為了國安因素移除抖音，相關爭議也不少。

(中時電子報)