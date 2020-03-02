台中市一名住在烏日區的林姓婦人，出門購物後，一時想不起回家的路，找路找累了，坐在南屯區的一處路旁，不知該何去何從，員警發現有異上前關心，透過她身上健保卡查證其年籍資料，並以戶役政系統得知老婦人住家地址與電話，聯絡到婦人的先生，因其先生行動不便，熱心員警將老婦人送回烏日區的住家。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林建豪、黃天佑日前擔服巡邏勤務，下午在南屯區大墩六街與文心路口附近，發現一名老婦人神情茫然呆坐路邊，員警覺得奇怪，立即趨前關心。

員警詢問後得知老婦人姓林，現年69歲，並詢問她「身體有無不適？一人獨自要前往何處？」老婦人回答「我出門要去購買藥物，走著走著就找不到回家的路，想不起家的地址

，不知怎辦？」

先安撫老婦人緊張情緒後，員警透過她的健保卡查證其年籍資料，並以戶役政系統得知老婦人住家地址與電話，聯絡到她的家人。

林姓婦人的先生表示，早上六點多本來要陪太太一起出門

，但因腳受傷行動不便，只好讓她獨自出門，沒想到竟會迷航這麼遠，走到南屯區，感謝警方服務到家的精神，讓太太平安歸來。

大墩派出所所長葉信良呼籲，家中若有失智症患者，應多關懷陪伴，避免讓其獨自外出，必要時請佩戴記載身分資料的手環或項鍊，以防走失時能盡快幫助其找到回家的路。

(中時 )