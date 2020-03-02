女力崛起年代，女性亦可能肩負家庭經濟重擔，如何不讓疾病造成生活與財務問題，全球人壽建議20~39歲女性就要規劃實支實付醫療與手術險，40歲前後就應增加癌險，及考慮一次性給付的重大傷病險，40歲以上熟女則更應強化重大傷病險，因應年紀增長可能出現的諸多疾病。

據衛福部公布2018年國人十大癌症死亡率，乳癌、子宮頸及部位未明示子宮癌分別居第四名及第十名，都是女性面臨的較大癌症風險，另外常見婦科疾病包括子宮肌瘤、巧克力囊腫等，都可能需要到醫院接受治療，付出的醫療成本不低。全球人壽即表示，三八婦女節前夕，提醒女性保戶除了愛護自己身體外，也可透過醫療保障來彌補婦科疾病治療或手術費用的缺口，移轉婦科疾病風險。

考慮到預算及機率，若是妙齡女性，即20歲到30多歲，常見婦科疾病為子宮內膜異位，俗稱巧克力囊腫；全球人壽指出，子宮內膜異位是理賠實務上最常見到婦科疾病之一，通常以傳統刀、腹腔鏡、達文西等三類手術方式進行，依健保給付規定，醫療支出也有所不同。

以達文西手術為例，因手術出血少、傷口小，手術後恢復快且併發症少，但相對價格也較昂貴，且健保未給付，通常需要自費約18到20萬元，建議透過手術險的定額給付及實支實付醫療險，轉嫁手術住院及醫療雜支負擔。

若是30多歲到40歲的輕熟女，須留意乳癌等發生可能性，乳癌治療通常是手術搭配相關輔助治療，即放射治療或化學治療，若為全切除手術及裝設引流管的患者，一般要住院七天左右，加上後續乳房重建手術等，整體所需醫療費用相當龐大。全球人壽指出，除透過癌症險及實支實付醫療險可轉嫁醫療費用外，也建議搭配一次性給付的重大疾病險或重大傷病險，作為治療期間的彈性運用金。

40多歲之後逐漸步入熟女階段，主要多注意如類風濕性關節炎、乾燥症或紅斑性狼瘡等代謝免疫疾病。全球人壽表示，可趁年輕時投保重大傷病險，或之後再強化保額等，此險種特性是保障範圍寬、理賠認定明確，一旦符合健保公告的22項重大傷病，取得重大傷病證明就可申請理賠，一次給付保險金，部分重大傷病險更提供因器官移植、重大創傷或脊髓損傷或病變引起的併發症等三項重大傷病的加碼給付。

(工商 )