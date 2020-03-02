雙王未挺住，台股下跌百點作收！受到新冠肺炎疫情重創的亞股，今天稍見回神，日本、韓國今天開低後出現急速拉升翻紅，且陸股強彈，讓早盤開低的台股稍微喘了一口氣，蘋果概念股及大陸5G基礎建設成為今天搶跌深反彈點火重心，優群(3217)、臻鼎-KY(4958)、新日興(3376)、聯茂(6213)、泰碩(3338)等逆勢收高，中小型股—瑞基(4171)、倉和(6538)、博智(8155)、國光生(4142)、嘉晶(3016)、茂矽(2342)逆勢以漲停作收，帶動台股指數一度上升。

不過尾盤時，台積電(2330)及大立光(3008)再度下殺，指數無力收高，還是以下跌逾百點作收，未能站上11200點，終場加權股價指數為11170.46點，下跌121.71點，成交量1996.58億元；OTC指數為141.44點，下跌0.52點，成交量381.62億元。

今日上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲0.72%，其次是資訊服務類股及電子零組件類股，分別上漲0.47%及0.36%，表現較差者為汽車類股、電腦週邊類股及類股，汽車類股下跌2.77%、電腦週邊類股下跌1.78%、食品類股下跌1.73%；上櫃部分，表現最佳為網通類股，上漲0.41%，表現最差為紡織類股，下跌2.17%。

就技術面來看，台股早盤受到上週美股連番重挫影響，指數跳空開低，下探11049.85點，不過亞股及陸股止跌反彈，指數一度反彈至11250點之上，不過尾盤時當沖賣壓出籠，終場下跌121.71點，以11170.46點作收，未能守住11200點；台股日KD持續下探，開口未見收斂，且指數價跌量增，短線仍有修正疑慮，加上MACD方面，柱狀體由正轉負，且幅度有擴大趨勢，當前空方動能較為強烈，至於RSI指標則是持續回落，目前來到區間下緣，顯示短線或有超跌情形，不過由於全球股市跌深，近期可望有機會跌深反彈，台股亦可望隨之反彈，若能站回半年線之上為佳。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，在新冠肺炎疫情擴散下，全球股市近期大幅回檔，但觀察此次2019-nCov冠狀病毒，對比2003年的SARS事件，2019-nCov冠狀病毒的感染力較強，但致死率較低(2019-nCov冠狀病毒致死率約3%；SARS致死率約10%)，且目前死亡病例幾乎集中在武漢，顯示在足夠的醫療資源下，致死率風險不高，只要能持續有效控制病毒擴散，預計其影響將不會超過SARS。

吳繼先指出，全球股市在1月均達到高點，其PB都高於過去歷史平均，但經過2月武漢肺炎疫情的恐慌情緒後，全球股市皆出現大幅修正，台股加權指數下跌9%，半年線遇到強勁支撐，且幅度也比歐美國家來的嚴重，部分中小型個股跌幅達15~20%，投資價值紛紛浮現。若疫情能有效控制，待此風波消散之後，預期產業發展將回到正常成長軌道，可逢低分批布局跌深績優股。選股方面，著重低本益比的成長股，看好5G手機、基地台，以及帶動的半導體相關晶圓代工、封測、檢測供應鏈；另外，看好全屏手機、OLED手機、電子標籤、EUV技術變革、部分記憶體等中小型個股。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，中國以外地區疫情持續擴散，隨市場推估企業獲利下修使股市短線大幅修正，但在美國聯準會可望進一步實施寬鬆政策，將有助支撐金融市場及提振投資信心，因短線股市投資人恐慌程度大幅攀升，美股歷經上周大幅修正，可能已近短期滿足點，研判美股及台股在年線以下具長期逢低布局機會及投資價值；就總經面觀察，美國經濟短期將放緩但仍不致明顯衰退，但仍建議在全球疫情高峰出現前做好控管投資風險，原本於2019第四季起好轉之全球及美國經濟，在此次疫情出現後將暫時中斷，待疫情影響結束後仍有機會再重回上升軌道。

(時報資訊)