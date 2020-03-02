新冠肺炎疫情蔓延全球，日本境內確診人數持續攀升，近期熊本市長大西一史在推特發文，「我為了新型冠狀病毒的防疫對策一直很緊繃，可以讓我轉換一下心情嗎」？就有不少網友認為市長這個舉動很可愛，但面對嚴峻疫情還需好好照顧身體。

熊本市到目前為止共出現5起新冠肺炎確診病例，為了疫情到處奔波的大西一史在推特Po文稱，「不好意思，我明白大家的處境和困難，我自己也因為新冠肺炎的對策，情緒一直處在緊繃狀態，可以讓我轉換一下心情嗎」？最後他更寫下「新冠病毒你這個大笨蛋」，文後更加上淚流不止的表情。

這篇文章曝光短短一天，就有6.3萬人轉推，還被轉貼到臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」，就有台灣網友覺得這名市長相當可愛，「噢不，我被萌到是怎麼回事，果然跟熊本熊一樣很熊本」。

至於日本有一派網友，則是關心市長的身體健康和情緒狀況，「身為公眾人物要假裝冷靜是非常累的，不用特別隱藏自己的情緒」、「適時減輕壓力、吃些好吃的食物，及確保睡眠時間，這樣才有充足的體力和免疫力工作！」另外則有些網友則是謝謝市長為了疫情如此辛勞。

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(中時電子報)