大甲殯儀館火化場舊館小靈堂老舊，議員聯合爭取250萬元改善。（陳淑娥攝）

台中市大甲殯儀館火化場舊館小靈堂環境老舊，且現場為開放式，左右靈堂相互干擾，民眾希望能改善；市議員施志昌、王立任2日前往現場會勘，生管處表示，現階段先運用250萬元施作獨立空間及建物補強，後續將請建築師公會一同協助，依據補強狀況申請建照與使照。

施志昌與王立任邀集台中市生命禮儀管理處、大甲區公所、台中直轄市葬儀商業同業公會以及頂店里里長前往現場了解狀況。

施志昌表示，大甲殯儀館火化場舊館小靈堂由軍營倉庫改建，不論環境與設備皆不敷使用，且現場為開放空間，左右靈堂經常相互干擾，不僅如此，該建築沒有建照與使照，希望能先朝向初步設備上改善，如漏水、油漆剝落、裝置冷氣等等，後續再補強建物申請建照與使照以及進行較大規模整修。

王立任指出，過去因火化爐設備老舊，經議會質詢、爭取，目前已完成3座火化爐汰換更新，近期民眾及殯葬業者再度反應小靈堂空間不足，環境不佳，為了讓亡者得到應有尊重，也讓家屬可以更順利的處理亡者後事，建議應改善小靈堂之設備及環境，未來也應逐年改善讓遺體清潔及化妝的工作上，可以有獨立的空間。

生管處表示，現階段先運用250萬元施做獨立空間之靈堂及環境改善，將漏水、油漆剝落、裝置冷氣等問題一併改善，後續會請建築師公會一同協助，明年會在依據補強與預算編列狀況申請建照與使照，以及進一步建物整修。

(中時 )