半夜駕車拋錨好緊張，龍潭分局石門派出所2員警於1日深夜巡邏，見一自小客車於半路臨停，駕駛看似緊張並於車中不斷打電話，上前確認後，駕駛表示是車輛故障，才停於路中，經警方協助確認後，車輛是因電瓶沒電導致發動困難，以巡邏車接電後，車輛成功發動，駕駛平安返家。

車輛拋錨的35歲鄭姓男駕駛表示，原計畫從大溪要返回龍潭家中，途中看見故障燈閃爍，心裡徬徨不安，沿路尋汽車修理廠檢查，卻不幸在半路上熄火，動彈不得，鄭姓駕駛強調，會看起來緊張是因為害怕違規停於路中會遭警察開單，同時又擔心找不到道路救援，才會心急如焚地坐在車上打電話求援。

警方表示，了解狀況後，為避免造成其他人車危險衍生更多交通事故，隨即擺放交通錐並指揮管制，警民合力將汽車推至路旁，並以巡邏車載鄭姓駕駛至附近尋找汽車修理保養場，但因時至深夜，修理廠多已打烊，無法立即修繕。

所幸，經警方連絡從事汽車修理的義警到場查看後，研判是汽車電瓶電力不足，員警從車中拿出接電線以巡邏車靠接電力後，鄭姓駕駛成功發動熄火的汽車，順利排除車輛故障問題，事後鄭姓駕駛不斷向警方道謝，並對警方的積極處理態度表示：「有你真好」。

(中時 )