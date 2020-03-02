武漢肺炎疫情重挫東京股市，日本銀行（中央銀行）總裁黑田東彥今天罕見發表談話向市場喊話，會努力提供充足資金供給及確保金融市場安定。

日本放送協會（NHK）報導，武漢肺炎疫情蔓延，上週的東京股市出現2008年雷曼兄弟造成金融危機以來破紀錄的股價重挫，今天開始交易後也持續下跌。在外匯市場部分，日圓走高美金下跌，疫情持續動搖金融市場。

針對這些情況，黑田上午發表臨時談話。

黑田說，最近海內外金融資本市場受到武漢肺炎疫情影響，對經濟未來感到強烈不確定，也持續出現不穩定的動作。

他說，日銀未來會在關注經濟動向的同時，藉由適當進行金融市場的調節與資產收購，努力提供充足資金供給及確保金融市場安定。

日銀面對金融市場混亂由總裁出面發表談話，可說極為罕見。

日銀在黑田談話結束後，用從金融市場買回國債的方式，注入約5000億日圓資金進入市場；未來也將視市場所需積極投入更多資金供給。

(中央社)