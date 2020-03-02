大政治大爆卦-無色覺醒》院內感染5確診因果源頭難追 台灣防疫下半場開戰！ 14:522020/03/02 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣新冠肺炎持續擴大，今天再新增一名確診患者，是34例的女兒，院內感染再擴大。 日前國內爆發第一起案內感染案例，就是第34例50多歲糖尿病女性因為低血糖住院後，引發一名導致三名看護與一名清潔工遭感染，今其女兒也被宣布確診。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 #無色覺醒 #院內感染 #確診 #34例 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》大邱教會確診破千！韓最新增171病例 累計1766人染疫 09:042020/02/27 國際 不斷更新》北海道感染者再添13人增至54人 包括2名幼童 15:442020/02/27 國際 日首見2度確診者 中學以下暫停課 01:122020/02/28 兩岸要聞 不斷更新》韓再增315確診 總計2337例 09:152020/02/28 國際 今添2確診 男曾跟團赴日、女無旅遊史 14:152020/02/28 生活 不斷更新》破3千！南韓單日增813例 累計3150例17死 09:252020/02/29 國際 有篩檢才有確診？日本大阪僅4例沒人相信 15:512020/02/29 國際 驚悚！ 肺炎確診一口氣增5例 15:282020/02/29 生活 院內感染擴大！國內第一起院內感染者的女兒確診 13:452020/03/02 生活 新冠肺炎肆虐 韓軍確診28例 隔離近萬人 14:412020/03/02 軍事 政治熱門新聞 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 為何要「罷燕」？網看完3理由怒斥：太荒謬啦！ - 政治 李佳芬過得好嗎？林佳新曝近況！韓粉：還有她... - 政治 日本疫情跟台灣差不多？日人大驚直喊恐怖！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完：很驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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