台灣新冠肺炎持續擴大，今天再新增一名確診患者，是34例的女兒，院內感染再擴大。

日前國內爆發第一起案內感染案例，就是第34例50多歲糖尿病女性因為低血糖住院後，引發一名導致三名看護與一名清潔工遭感染，今其女兒也被宣布確診。

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(中時電子報)