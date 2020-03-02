彰化縣議會議長謝典林（右四）上午邀集彰化縣政府與縣議會各黨團與政黨代表研議會商，決議暫緩召開往年於3月份的臨時會，讓縣府全力投入防疫工作。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議會議長謝典林（中）上午邀集彰化縣政府與縣議會各黨團與政黨代表研議會商，決議暫緩召開往年於3月份的臨時會，讓縣府全力投入防疫工作。左起為時代力量吳韋達、國民黨團副書記長凃淑媚，右起為民進黨議員莊陞漢、無黨籍吳淑娟。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

經彰化縣議會各黨籍代表與縣府官員代表協商後，決定防疫優先，暫緩往年於3月份召開臨時會之慣例，將防疫物資優先留給第一線防疫人員，讓縣府人員全力投入防疫工作。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，全台已有41例確診案例，更有中部1白牌車司機因此死亡；彰化縣議會議長謝典林2日上午邀集縣府、各黨團代表當面研商，決議防疫優先，暫緩召開臨時會，降低群聚感染風險，也把口罩、酒精等防疫務司留給第一線防疫人員運用。

往年3月份正值彰化縣議會召開臨時會期間，但今年遇上新冠肺炎攪局，是否如期開會成為官員與議員們關注焦點；為了讓縣長王惠美及縣府所有同仁能安心全力投入防疫工作，持續為縣民健康努力，與會代表一致同意臨時會暫緩召開，後續將視疫情發展及中央政策，再找適當時間開臨時會。

議長謝典林2日上午邀集國民黨黨團副書記長凃淑媚、無黨團結聯盟黨團會長吳淑娟、民進黨黨團代表莊陞漢、時代力量吳韋達、彰化縣議會祕書長林裕修等人會商，彰化縣政府機要秘書陳柏村與民政處長賴致富也代表出席。

謝典林表示，國內新冠肺炎疫情延燒，醫療院所口罩安全存量依然吃緊，目前中央雖緊急擴建60條口罩生產線，預計3月中旬日產能就能達到1千萬片，逐漸緩解國內需求；但他認為在此之前，仍應優先將口罩、酒精等物資，優先保留給第一線防疫人員使用。

經議會內部盤點，目前縣府已有38件提案，均有緊急因應機制可以處理，即使未召開臨時會，並不會影響縣政推動及縣民權益；因此，在防疫優先前提下，經會商討論後，決定暫緩往年於3月份召開臨時會之慣例，謝典林會中也請各與會代表，協助向民眾及所屬黨團議員說明。

(中時 )