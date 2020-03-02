新冠肺炎造成全球主要股市都一片慘綠，即使避險的黃金價格也暴跌，但是作為疫情中心的大陸在對抗疫情上展現成績，在上周五大跌後立刻反彈，今日午後三大指數拉升，集體漲逾3%。上證收盤2970.93。滬深兩市成交額連續第九日破兆元(人民幣，下同)。

截至收盤，滬指報2970.93點，漲3.15%，成交額為3972.44億元（上一交易日成交額為4326.58億元）；深成指報11381.76點，漲3.65%，成交額為6320.86億元（上一交易日成交額為6968.48億元）；創指報2135.42點，漲3.08%。

雖然大陸周末公佈採購經理人指數(PMI)僅35.7，低於預期並創歷史低點，但由於大陸的疫情相對得到遏制，海外疫情還在惡化，市場呈樂觀態勢，人民幣匯率繼周五升破7元關卡後，今日盤初繼續走升至近三周以來新高點。

從盤面上看，水泥、建築裝飾、醫療廢物處理板塊居板塊漲幅榜前列，暫無板塊表現弱勢。

(中時電子報)