新竹縣前文化局長李猶龍，使用公務車做為往返新竹台北通勤的交通工具，新竹市調查站依刑法公務員假藉職務上之機會犯背信罪嫌送辦，新竹地檢署偵查後認李的罪嫌不足，予不起訴處分。

新竹縣政府公務車輛管理與使用要點規定，公務車輛僅限於公務使用，僅有縣長、 副縣長及秘書長等三長得將公務車兼作上下班交通工具使用 。

市調查認李猶龍從去年1月8日至5月17日，將公務車做為往返台北新竹的通勤交通工具總計74次，違背公務車僅用於執行公務規定，使新竹縣政府因而增加油料費1萬2322元及ETC費用5598元，以此圖得不法之益1萬7920元。

李猶龍在偵查時，堅詞否認有何公務員假藉職務上之機會犯背信罪的犯行，稱他未曾就任過公職，並不諳公務車輛使用規則，他從縣長楊文科處接收資訊，不慎誤判公務車是他專用車輛，在不便以高鐵或其他交通工具通勤時，把公務車兼作通勤交通工具使用。

李猶龍並以去年5、6月間發現這部公務車非他專屬配車後，即未再以該車通勤，指示文化局人員依法調度使用，並無主觀犯意，在本案第一次受訊後，立即繳回1萬8000元費用予文化局。

縣長楊文科在做證時證稱，他有跟李猶龍說過文化局長有公務車可使用，但沒有詳細說明使用規則，李可能不清楚這方面的規定。

檢方考量李猶龍從去年2月間起，亦經常持高鐵定期票通勤，去年5月17日後，確實亦未見再把公務車兼作通勤交通工具使用，可佐證主觀上應無背信犯意，李所辯尚非全屬無據，應堪採信，復查無其他積極證據足證李有何犯行，應認犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。

(中時 )