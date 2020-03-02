勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，因應新冠肺炎台股重挫，新制勞退210億元已於2月初火速撥款，然由於代操投信業者擔心疫情未了，至今進場加碼金額確實不高，不過，自營部位年初至今加碼數十億元。

勞動基金運用局呼籲，外資最新報告，針對新冠肺炎疫情，預期第1季會很慘，但第2季有望由谷底反彈，現在是布局好時機，今年初以來自營已開始往下撿便宜，「從來沒有離開市場，一直都在市場」，委託投信代操的210億元已於2月初撥款，且已逢低布局，但勞動基金運用局坦言，代操基金買進金額及比重相當低。

(工商 )