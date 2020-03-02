勞退210億已撥款 自營部位已加碼數十億 15:092020/03/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，因應新冠肺炎台股重挫，新制勞退210億元已於2月初火速撥款，然由於代操投信業者擔心疫情未了，至今進場加碼金額確實不高，不過，自營部位年初至今加碼數十億元。 勞動基金運用局呼籲，外資最新報告，針對新冠肺炎疫情，預期第1季會很慘，但第2季有望由谷底反彈，現在是布局好時機，今年初以來自營已開始往下撿便宜，「從來沒有離開市場，一直都在市場」，委託投信代操的210億元已於2月初撥款，且已逢低布局，但勞動基金運用局坦言，代操基金買進金額及比重相當低。 (工商 ) #撥款 #加碼 #勞動 #基金運用局 #代操 也許您會感興趣 推薦閱讀 底層民眾無感：不如多蓋公租房 04:092020/02/27 焦點新聞 玉山e速貸 線上辦快速撥款 04:102020/02/27 金融．稅務 補貼無薪假 勞動部砸41億 04:102020/02/27 社會新聞 民進黨黨團籲延後宗教活動補助 04:102020/02/27 地方新聞 彰濱移工外展 勞陣籲勞部應懸崖勒馬 16:292020/02/27 生活 15檔現金大方配 保平安 04:092020/03/01 財經要聞 新冠肺炎影響 勞動基金單月虧損312億餘元 10:432020/03/02 生活 傳聞政府基金代操逢年線進場 指數強拉升200點 10:592020/03/02 財經 勞動基金1月虧損312億元 2月恐將續虧 11:492020/03/02 財經 疫情衝擊 勞動基金2月初撥210億給委外代操 14:542020/03/02 生活 財經熱門新聞 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 Fed老大釋警訊外資變臉 川普獅子大開口將成真？ - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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