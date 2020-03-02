嚴立婷2日錄JET節目《命運好好玩》，她是辛龍乾妹，談到劉真因心臟手術陷入昏迷，一度裝葉克膜搶救，後置入心室輔助器等待換心一事，表示有傳訊息關心辛龍，但他至今未回，「她這麼善良的人一定要趕快好起來，我覺得這只是一個難關，她是天使，真的沒道理會這樣。」

嚴立婷回憶最近一次跟劉真的談話，就是自己在臉書分享沖繩之旅，所以她來詢問相關事項，「看到新聞非常驚訝，我沒聽過她有任何心臟問題，問了他們周遭的朋友，大家都不知道這件事。」劉真傳因想生第二胎才做心臟手術，她坦言有跟劉真討論過此事，但沒有刻意過問，「他們這麼幸福，女兒霓霓跟媽媽一樣，像是可愛的天使，媽媽也很用心照顧，所以不會特別問。」

至於與辛龍的淵源，嚴立婷提及，自己當初主持《一袋女王》，辛龍擔任節目來賓，兩人相談甚歡，他開口就要了她電話，並問「要不要當我乾妹妹」，她後來與辛龍夫妻一起吃飯，日漸變熟，他們真的很有緣份。

(中時 )