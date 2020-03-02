中興大學在校內大樓門口設置體溫量測站，控管師生健康。(林欣儀攝)

史上最長寒假結束，全台各大學2日開學，大學校園防疫進入警戒。國立中興大學開學首日迎接1萬多名學生返校，在校園各角落共設置38處體溫篩檢站，師生每天必須登錄體溫、藉以掌控健康狀況；逢甲及東海大學則要求學生自主量測體溫，校內並設置量溫站。

興大各教學大樓門口擺放著量溫站，師生進入前必須先掃學生證或職員證判別身分，之後接受測量額溫，低於37.5度者會以貼紙辨識並可進入。學務長謝禮丞表示，學校出入口太多，無法在校門口量測體溫，才會規畫在大樓進出口設置量溫站，另本周將採購紅外線熱像儀協助控管師生健康。

謝禮丞指出，配合新冠肺炎防疫，校內推動五大措施，包括成立防疫小組、校園全面消毒及安心就學方案、建置防疫專網、設發燒篩檢站，另也發起「保護大家、愛護校園」活動，呼籲學生上完課後將自己的垃圾帶走，減少物品接觸。

中台科大啟動「入校量體溫」措施，在校門口設置體溫測量管制；學生數達2萬多人的逢甲大學則呼籲學生自行量溫、為健康把關，學生量溫後可上傳至校方自行設計的APP並取得每日入校通行證；東海大學也宣導由學生自行量測體溫，並於校內設置69處量溫站把關。

朝陽科大指出，今年開學日延後，2日有470名境外學生抵台註冊，為完善他們的防疫措施，國際暨兩岸合作處貼心贈送每名外籍生小瓶的75度酒精，呼籲學生與學校共同防疫。

(中時 )