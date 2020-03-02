員警開道展開即刻救援。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市百歲人瑞李姓阿嬤1日半夜因全身發抖抽蓄冒冷汗，其7旬女兒在路邊見巡邏車緊急求助，哭求協助就醫，警方立即開車鳴笛飆速15公里，原本30分鐘車程，僅花10分鐘就送達醫院，讓李阿嬤順利接受治療。

清水警分局表示，清水派出所警員林寬、王晨光1日深夜零時許，巡邏行經大街路時，突然7旬婦人見巡邏車，非常著急向揮手求助，並告知高齡百歲母親睡到半夜，突然全身發抖抽蓄冒冷汗，深怕有個萬一，求警方協助開道到台中榮總醫院。

兩名員警見狀不敢怠慢，心想再通知救護車到場恐喪失救援黃金時間，且該名陳姓婦人已7旬，員警也擔心讓她開車有安全之虞，便由警員林寬駕駛巡邏車在前方鳴警笛開道，警員王晨光開婦人的車在後緊隨，好讓家屬在一旁照料阿嬤。

陳姓老婦人在車上頻頻呼喊老母親，但李阿嬤卻仍全身一直抽蓄無法言語，令人緊張不已，員警沿路鳴警報器、開警示燈飆速，原本全程約15公里需30分鐘車程，但警車在10分鐘就抵達醫院急診室，順利讓百歲阿嬤進行急救。

阿嬤家屬對於警方能在第一時間協助，也以最快速時間抵達醫院，對於2位警員熱心服務，頻頻感謝，稱要是沒有警方「即刻救援」，後果真的不堪設想。

(中時 )