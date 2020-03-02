集保結算所因應金融科技（FinTech）浪潮積極跨界創新，2017年3月推出將紙本存摺全面整合至投資人手機的「集保e存摺」App，迄今上線邁入3周年。集保表示，「集保e存摺」截至2月已獲得超過百萬用戶使用，未來將進一步尋求整合銀行帳戶資訊的可行性。

集保表示，「集保e存摺」以活化紙本存摺建立與投資人直接對話管道，並透過大數據分析研究用戶樣貌與使用情形，持續開發更貼近用戶需求的的操作介面（UI）與使用體驗（UX）。據統計，現行投資人前往證券商開戶，其中超過7成選用「集保e存摺」。

根據集保大數據統計顯示，「集保e存摺」App使用者在35歲以下者占達5成，較平均40～60歲的台股投資人年齡層明顯年輕。而「集保e存摺」App一機多摺的特色廣受用戶青睞，擁有2戶以上的用戶登入比例與停留時間，皆高於僅有1戶的用戶。

觀察用戶偏愛功能，集保指出，「我的資產」功能是「集保e存摺」App用戶的最愛，一摺多金的功能，讓用戶可在一個App整合證券、債券、基金、黃金等資產，平均每位用戶花費7成的使用時間在整合資產市值頁面。

而「e搜股」則是「集保e存摺」App用戶最愛的第二名功能，可查詢各檔股票的重大訊息、公司財務資料、股權分散表等，顯見投資人以行動化檢視庫存資產與尋找新的投資標的需求，都可以從「集保e存摺」App一站滿足。

集保持續運用數據力了解投資人需求，精進App功能與體驗，以探索各類應用可行性。近期觀察發現，台灣長期低利率環境使國人減少定存金額，改為投資保險、證券、基金等其他多元資產項目。隨著國人投資產品日趨多元，整合資產的需求將會更為迫切。

對此，集保積極尋求與銀行業者合作，評估在「集保e存摺」App整合銀行帳戶資訊的可行性。同時，也加入政大國際產學聯盟，冀望與更多金融機構或FinTech業者合作的機會，為使用者帶來更多耳目一新的功能。

(時報資訊)