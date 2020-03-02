高盛周日發布報告指出，美國聯準會將更加積極應對新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，可能加入全球其他主要央行的降息行列。

高盛預期隨著全球經濟放緩的擔憂持續加劇，聯準會最晚可能在3月會議宣布降息50個基點，今年全年可望降息100個基點，積極度超出高盛上周五預期的全年降息75個基點。報告中指出，鮑爾的發言強烈暗示聯準會可能在3月17、18日的貨幣政策會議，或甚至在此之前宣布降息。

2月的高盛分析師指數下跌7.4點，為47點，顯示經濟萎縮。數據顯示銷售和訂單都陷入萎縮，產出、材料價格及薪資與出口均見拉回，而庫存則增加。受訪者稱新型冠狀病毒疫情是主要的阻力，一些分析師提到若疫情持續時間拉長，恐導致他們所追蹤的產業供應鏈中斷。

聯準會主席鮑爾上周五在美股收盤前意外發布聲明表示，有鑑於新型冠狀病毒疫情對美國經濟造成的風險，聯準會已做好準備，必要時將調降利率以支持經濟。受此激勵，美股尾盤跌幅收斂，標普500指數由重挫3%回升至收跌0.8%。

此外，高盛預期加拿大央行近期內共將降息100個基點，英國、澳洲、紐西蘭、挪威、印度與南韓將降息50個基點，歐洲央行與瑞士央行將降息10個基點，而日本央行可能維持利率不變。

不過，日本央行總裁黑田東彥周一發布緊急聲明，稱新冠肺炎疫情使日本經濟前景蒙塵，央行將採取必要措施穩定金融市場，他表示，央行將密切監測情勢發展，全力穩定市場，並透過市場操作與收購資產挹注足夠的流動性。

(時報資訊)