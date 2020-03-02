新冠肺炎疫情升高，日前確診的「案32」非法印尼女看護移工四處趴趴走，造成國人惶恐，北市勞動局表示，北市目前有46000餘名移工，其中90％以上是與國人共同居住的家庭看護工或幫傭，勞動局將先從國人家庭切入，讓家庭了解將移工納入防疫的重要性，並請雇主依聘用生活照顧計畫，妥善照顧在台工作的移工。

勞動局表示，局長陳信瑜早在2月10日就走訪移工常聚會的教堂，請各教會協助向移工宣導防疫，她並在228連假前錄製了短片，搭配四國語言翻譯，提醒移工減少參加人數眾多的集會活動，台鐵局也隨即宣布自2月29日下午起禁止民眾再在大廳席地而坐的聚集。

勞動局說，勞動力重建運用處也立即將此措施翻譯四國語言，讓移工了解，同時在3月1日早上至台北車站現場協助勸導移工，向他們說明防疫的重要性，原預訂於2月份舉辦的移工健檢關懷活動，也先暫停，以免多數移工集中聚集，增加防疫風險。

對於國人在住院期間，常有不慎誤聘不具合法身分的外國人照顧，勞動局重建處指出，自去年起即啟動醫院宣導專案，不僅請醫院建立自我檢核機制，也直接到醫院病房向病人及家屬宣導如何正確判斷合法聘僱照顧員，避免違法受罰；台北市立聯合醫院自3月起，也將加強管理病床陪病者的防疫配備，會每日提供陪病者1片口罩，在仲介業部分，重建處也要求仲介人員對家戶的服務要到位。

勞動局指出，有些雇主會讓移工自已去排隊買口罩，有些則由雇主代購，若移工身體不適，必然影響家中照顧工作的安排，因此雇主對此需十分謹慎，保護好移工的健康，勞動局今年以來，也已訪視至少2000個家庭。

(中時 )