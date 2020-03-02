全國第一位新住民立委林麗蟬日前加入高市府，擔任高雄市新住民事務辦公室執行長，至今剛滿1個月，面對罷韓行動如火如荼，她認為成績單才是最強的辯護，力拚6月前將市長韓國瑜8項新住民政見全部落實，拿出政績改變新住民姊妹們對韓團隊的誤解。

據市府統計，高雄新住民約5萬多人，是全台第二，僅次於新北，過去市府雖有新住民協調會報平台，但半年才開會1次，韓國瑜上任後主張新設新住民事務委員會，考量組織調整有一定限制，先設新住民事務辦公室，常設運作，並規畫每季開會，實質聯繫督促各局處新住民相關業務，委員組成也將大幅增加新住民比例。

2018年韓國瑜參選高雄市長，即邀請林麗蟬草擬新住民政見，當時擬出8項，過去1年已逐步落實，例如協調高雄市銀行提供新住民創業貸款、設友善穆斯林廁所、與中央架構雲端教學網路方便新住民學習新知等，而新住民事務辦公室，也將於3月中正式掛牌。

林麗蟬說，掛牌典禮打算配合新住民美食進駐市府員工餐廳的時間，屆時舉辦試吃會，供市府員工投票決定要讓哪個攤位進駐，並將請文藻外語大學東南亞學生當志工，逐層到辦公室發宣傳單，吸引更多人參與。

此外，林麗蟬邀請文藻團隊，協助市府網站建置包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓等7國語言版本，很快就會上線，且正在協調地方有線電視增加報導新住民母國新聞，或製播相關節目。

林麗蟬不諱言，部分新住民從媒體片段報導，對韓國瑜有些誤解，但其實韓上任市長以來，推展新住民服務從未停歇，現階段更要與時間賽跑、持續進步，預計6月底前把2018年提出的8項新住民政見全部落實，讓新住民們認同市府團隊的努力。

(中時 )