三灣鄉優良果農張錦霖果園遭受寒害，造成梨穗萎淍。〔謝明俊攝〕

不同的顏色代表接穗的次數，張錦霖的果園補接穗次數就高達3達。〔謝明俊攝〕

第2次補接穗的梨穗遭到寒害影響，造成生長停頓、萎淍。〔謝明俊攝〕

徐耀昌縣長在農業處長陳錦俊引領查看高接梨寒害狀況。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌視察高接梨寒害

苗栗縣全縣栽種高接梨約有一千公頃，因受2月連續幾波寒流影響，造成接穗損傷萎凋，目前有頭份市等8個鄉鎮市發生梨穗寒害，估計面積已達145公頃，已達農業天然災害農損面積最低標準，2日上午，苗栗縣徐耀昌特底前往三灣梨園視察梨穗受損情況，保證會盡全力爭取農損補助。

好吃多汁的高接梨是苗栗縣重要的農特產之一，每年12月至隔年的2月是高接梨嫁接適期，但這時也是低溫寒流好發期，大大提高了栽種高接梨的風險。今年2月上旬至中旬，因受幾波寒流低溫影響，苗栗縣政府接獲多個鄉鎮公所接連反映，高接梨穗有出現霜害、落花、落果的情形。

縣府農業處長陳錦俊表示，目前有通報轄內有高接梨穗受損情形的鄉鎮有：苗栗市、頭份市、三灣鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、通霄鎮、銅鑼鄉及西湖鄉等鄉鎮市，依據各公所初步查報受影響的高接梨栽種面積約145公頃，縣府已邀集苗栗區農業改良場及農糧署北區分署組勘災小組，將從3日起分赴各鄉鎮市實地調查鑑定災損情況。如果確因寒流致受損達20％以上，縣府將報請農委會依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，協助農民減少損失。

徐耀昌在接獲農民反映後，2日上午9時邀集苗栗區農業改良場、農糧署北區分署及三灣鄉公所及農會，共同前往三灣鄉優良果農張錦霖的果園實地勘災，三灣鄉高接梨產銷班第1、2班果農都到場向徐耀昌陳情說明梨穗寒害情況。

據張錦霖表示，他在去年12月中旬接穗第一批梨穗後，就出現部分梨穗萎淍，因此，他在1月下旬補接第2批梨穗後，再遇到幾波寒流衝擊，造成梨穗枯萎、落花、落果，他於是在2月初第三度補接梨穗，他的果園面積共1甲2分，多出2次接穗成本加上工錢，就讓他損失近30萬元。他估計今年將減產50％以上，損失更難估算。

在場其它果農也紛紛反映自家果園受損情況，徐耀昌一面安慰果農，表示農損補助雖然不能完全補足梨農損失，但多少對梨農有所幫助，徐耀昌當場成農業處儘速彙整災情通報並依規辦理後續災損勘查作業，以減少農民損失。

(中時 )