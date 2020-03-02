亞東醫院急診 即起謝絕探視 15:082020/03/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東醫院宣布謝絕急診探視。（亞東醫院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，為防止疫情升高，亞東醫院宣布，自今（2）日下午5時起，謝絕急診探視，同時每位急診病人限1名陪病者，並採實名登錄，須確實填寫「陪探病篩檢單」，請民眾配合。 (中時 ) #急診 #疫情 #醫院 #篩檢 #病者 也許您會感興趣 推薦閱讀 200人劇組滯留橫店 交流靠雲視訊 04:092020/02/27 時尚娛樂 按兵不動！韓銀意外維持利率不變 04:092020/02/28 全球財經 Watches ＆ Wonders表展喊卡 04:102020/02/28 時尚消費 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 疫情衝擊 韓砸16兆韓元救經濟 20:502020/02/28 財經 百度示警 首季營收將跌5％至13％ 04:092020/02/29 焦點新聞 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 今天變天 氣象局：下波冷至13度逼近冷氣團 - 生活 口罩片數放寬！成人7天3片 兒童7天5片 - 生活 好市多超猛便當圖鑑曝光 網看呆：願意嫁我嗎？ - 生活 男大生超狂自我隔離38天 親友零傳染過程曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。