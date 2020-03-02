出道1年多的南韓女團「DreamNote」推出第3張迷你專輯《Dream Wish》，她們特別透過視訊與台灣媒體和粉絲「報平安」，雖然南韓疫情日漸緊張，但是6位平均年齡18歲的成員BoNi、Lara、Eunjo、Sumin、YOUI、MISO都活力滿點，隊長YOUI表示，她們現在都減少外出，除了待在宿舍，就是到練習室，「我們只在這兩個地方活動，一直在練習室練習，因為地點比較安全。」

DreamNote成員BoNi（左起）、Lara、Eunjo、Sumin、YOUI、MISO。（ iMe娛樂提供）

成員Eunjo也補充，出門絕對會戴口罩，回到宿舍後常常淋浴，也一定會每天換洗外出衣物。問起是否要去搶口罩，她們笑成一團，MISO靦腆地說：「（因藝人隱私）之前出門的時候一定會戴口罩，所以宿舍存有一大堆，所以口罩數量目前不用擔心。」

DreamNote抗疫宅在家，6個小女生追起夯劇《愛的迫降》及玄彬、孫藝真主演的電影《極智對決》，問起是否也變成玄彬粉絲，大家頻頻點頭，露出嬌羞的笑容，而最近轟動南韓的《寄生上流》，她們也老早就看過了。剛高中畢業的成員Sumin則回憶以前當練習生的時光，「印象深刻的是，有次5月多，天氣很熱太陽很大，大家都穿短袖短褲，我們為了拍舞蹈影片到室外拍攝，結果回去之後發現曬出黑痕。」

DreamNote舞蹈功力強，常常在社群網站PO出翻跳其他偶像團體的歌曲，問起哪首最難，MISO表示防彈少年團的〈Boy With Luv〉最難，「因為其中舞蹈動作需要兩人配合，我得踩著Sumin，所以要不停練習培養默契，我們練到晚上都還在跳。」

DreamNote成員BoNi（左起）、Lara、Eunjo、Sumin、YOUI、MISO。（ iMe娛樂提供）

去年10月才來台灣的DreamNote表示，雖然現在疫情的狀況有點難出國，等疫情過後，會盡量找時間趕緊來和台灣粉絲見面。Lara也代表所有成員向站在第一線防疫的工作人員表達感謝，「我們也會努力預防、多小心，希望早日解決這個問題，大家就一直健康下去！」

DreamNote第三張迷你專輯 《DreamWish》已於各大音樂串流平台上架，有別於之前專輯清新，健康活力的形象，新專輯中DreamNote釋放迷人的誘惑力，並展示給粉絲少女和淑女之間的魅力氣息，主打歌〈WISH〉唱出初戀的悸動。

南韓女團「DreamNote」推出第3張迷你專輯《Dream Wish》。（ iMe娛樂提供）

南韓女團「DreamNote」推出第3張迷你專輯《Dream Wish》。（ iMe娛樂提供）

南韓女團「DreamNote」推出第3張迷你專輯《Dream Wish》。（ iMe娛樂提供）

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