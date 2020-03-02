「國標舞女王」劉真動主動脈狹窄置換瓣膜手術，過程因有狀況，一直住院搶救中，劉真老公辛龍的老闆吳宗憲也坦言她情況嚴重，如今已撤下葉克膜排隊等換心，搶救日程來到第24天，而今澎恰恰被問到劉真的情況，難掩沉重表示這時刻不宜太多言語，心疼辛龍的堅強。

談到劉真的情況，澎恰恰僅低調表示有在關心，表示之前有跟劉真一起上節目過，覺得她是一個很活潑的女生，非常希望夫妻倆能度過難關，也透露其實跟辛龍很熟，說他是一個堅強的人，而兩人一直保持互動，但辛龍沒說什麼，澎恰恰表示能夠了解，他沒回話「很正常」。

至於辛龍之前發文，說希望用自己的命換劉真的命，澎恰恰也說有看到了，直言辛龍跟劉真「真的很相愛」，這是一種真情的流露，也嘆：「每個人看到至親都會想自己換(命)」，至於看到劉真的狀況，是否也有所警惕？澎恰恰則說活到60多歲，身體有什麼狀況他很清楚，都有在注意，至於新冠肺炎疫情嚴重，澎恰恰表示自己有認真執行醫生建議的防疫方式，也坦言工作上受到疫情影響，連帶從尾牙到春酒，幾乎沒邀約。

(中時電子報)