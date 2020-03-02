漢神兩館今起防疫升級，針對顧客量測體溫。（柯宗緯攝）

漢神兩館今起防疫升級，針對顧客量測體溫。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情升溫，影響民眾出遊、消費意願。高雄龍頭百貨漢神本館及漢神巨蛋防疫全面升級，今（2）日起在各出入口、停車場量測進館顧客體溫；超集卡友憑館內不限金額消費發票，還可享有加碼折抵停車3小時。特別的是，為吸引民眾上門，還打出「帥哥奉茶」服務。

漢神兩館提升防疫機制，於各出入口量測進館顧客體溫，以確保消費者進店購物的安全。此外，兩館員工及廠商進出皆需檢測體溫、手部酒精消毒及配戴口罩，賣場內外也加強消毒及殺菌，各處出入口也同步提供酒精消毒使用。

顧客會碰觸的各個角落手扶梯、電梯、繳費機、提款機、廁所、各式按鍵、螢幕、門把及地板也都由清潔人員每日使用酒精及濃度75％的漂白水清潔消毒，同時也加強員工和專櫃人員的健康自主管理，全方位維護賣場安全，提供消費者安心的購物環境。

防疫期間也積極搶攻電商市場，漢神官網及APP上也推出各式防疫、抗菌及必備商品推薦，如療癒一整天疲勞的芳香精油、居家防護清潔殺菌好物、提升免疫力的運動保健品、在家不無聊的電玩娛樂及3C家電、防疫也要防醜的口罩妝熱賣品等，及美食外帶服務1通電話30分鐘櫃上取餐。

漢神百貨更出奇招，每日晚間6點在B3樓層由帥哥樓管免費提供如正官庄、德風健康館、長庚生技等養生飲品奉茶服務，另於3／5(四)～3／15(日) 持漢神超集卡就可憑指定金額發票參與館內活動兌換精選贈品，3／28(六)更邀請到品牌精油專家到場，分享如何DIY製作「抗菌精油沐浴球」，讓防疫的同時也能享有手作小樂趣。

即日起至3／31(二)漢神百貨與漢神巨蛋超集卡友只要憑館內消費發票，就可享有加碼折抵停車3小時的優惠。另將舉辦「1點加價購防疫多一點」會員防疫商品加價購活動，當日持超集卡／聯名卡(完成開啟超集卡作業)扣超集卡點數1點，即可以現金加價購雅聞芬多精透明皂、巴黎香氛濾淨防護罩噴霧及唐榮抗菌各項餐具組等防疫商品，每卡各品項限購乙份，數量有限售完為止。

(中時 )