苗栗農改場製作高接梨防災栽培曆，以圖表提醒梨農注意天然災害。〔謝明俊攝〕

三灣鄉梨農說明梨穗受寒害情況

苗栗縣內許多高接梨遭受寒害損及梨穗發育，苗栗縣長徐耀昌2日邀集苗栗區農改場及農糧署北部分署官員實地勘災，苗栗農改場前後用了10年時間蒐集資料匯整成一分梨害防災栽培曆，這次剛好派上用場，當場發送給梨農供作參考。

苗栗縣內有約一千公頃的高接梨，有近20％的面積遭受梨穗寒害，有的梨農補接梨穗次數甚至高達4、5次，多出接穗費用及工錢都造成梨農的直接損失。

據梨農表示，寒流來襲所帶來的霜害或是日夜溫差過大，都會直接影響梨樹母株供應水分、養分到梨穗的功能，造成梨穗營養供應失調，而造成萎淍，或是落花、落果等現象。

苗栗區農改場作物改良課長賴瑞聲及高接梨專家，從10年前就開始蒐集高接梨相關病害及天然災害影響，並藉由農改場實施4年計畫，整理出一分高接梨防災栽培曆，並在今年元月正式完成付印。

這份栽培曆是將高接梨的栽種接穗等時間表，以及可能遭受的相關天然災害等資料，以簡便的圖示來提醒梨農注意栽種防災事項。

2日上午，徐耀昌縣長特別邀集苗栗區農改場及農糧署北部分署官員實地會勘災況，賴瑞聲將剛出爐的栽培曆帶到現場分發給在場梨農，希望對梨農能有所幫助，許多梨農對農改場的用心感激不已。

(中時 )