弘光科大開學啟動體溫管控。（陳淑娥攝）

弘光科大於開學日在校門口執行體溫量測，沒有發燒便黏上貼紙辨識。（陳淑娥攝）

為防範新冠肺炎入侵，弘光科大於今天開學日在校門口執行體溫量測，沒有發燒便黏上貼紙辨識，並落實自主健康管理，每間教室下課後清潔時一併消毒，學校網頁設置防疫專區及防疫通報系統，希望能夠妥適照顧每一位學生。

校長黃月桂表示，學校1月22日便成立校園防疫應變小組，進行各種沙盤推演 ，依據教育部「大專校院校園防疫措施：監測、消毒、通風、應變」建議，落實體溫監測控管，在入口設置體溫量測站，安排人員輪值協助體溫量測，且進出一律要戴識別證方便管控 ，萬一有人體溫過高有發燒或咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，則馬上通報衛保組協助轉診就醫，並要求回家休養。

至於學生較常出入的行政單位則實施進入人數控管，教室、會議室、宿舍、餐廳、體育館、門把、設備等開學前已全面消毒，開學後，每間專業教室，下課後除了進行打掃外，更要求使用酒精、次氯酸水或漂白水消毒，同時打開門窗，維持通風狀態，餐廳座位改為梅花座排列，鼓勵訂餐外帶，減少大型群聚。

另外，針對住宿生、境外生若有通報情形，已經規劃聯繫家長接回、隔離、就醫、宿舍消毒、移入檢疫宿舍等標準作業程序，為顧及學生受教權，針對居家檢疫的學生，或是尚未來台的境外生，已規劃完善的安心就學方案，彈性運用調課、補課、網路教學等配套措施，落實一學期的完整課程。

身為公共衛生專家的黃月桂也叮嚀師生及同仁，經常洗手保護自己、保護他人，洗手時要熟記「濕搓沖捧擦」5步驟，在搓手時更要依照口絕「內外夾弓大立腕」，洗完手後一定要擦乾。

各系學會學生也發揮影響力加入防疫行列，利用各系特色拍攝影片提醒大家防疫的重要性；負責籌畫的幼保系大三學生陳依廷表示，想要藉由20個系學會力量為防疫盡一份心力，因此，利用開學前一個禮拜規劃、拍攝、剪輯，「政府、學校加強防疫，我們學生用年輕人的方式拍片，能吸引年輕人觀看，一起加入防疫的行列。」

參與防疫宣導影片拍攝文創系大三學生王偉哲說，系學會是系上的一個指標，希望能夠發揮影響力，讓其他的同學了解防疫的重要性，因此，結合了各系學生聯合拍片宣導，為了自己和同學健康著想，希望大家一起配合學校體溫控管等防疫措施。

(中時 )