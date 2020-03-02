直撥退稅 減少新冠肺炎感染風險 15:242020/03/02 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防範新冠肺炎疫情，國稅局建議，企業如果有營所稅或營業稅退稅，可以用金融機構存款帳戶直接劃撥退還稅款，減少出門往返銀行舟車勞頓及感染風險。 國稅局指出，企業可善用金融機構像是銀行、合作社、農會等開立的支票存款、活期存款、活期儲蓄存款帳戶，申請直接劃撥退還營所稅或營業稅稅款。 只要申請一次，以後如果又有核定退稅款，都可適用轉帳退稅，在退稅當日直接撥入帳戶，免出門、人身更安全。 (工商 ) #退稅 #風險 #國稅局 #營所稅 #營業稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》莊凱倫：主動式投資2020不愁沒機會，掌握M.I.T大方向 13:242020/02/27 財經 分析師：新冠肺炎將全球推向衰退邊緣 19:462020/02/27 財經 國泰投信 勇奪《指標》八大獎 04:102020/02/28 產業特刊 美疑有社區傳播 川普信心喊話 01:122020/02/28 國際大事 降低疫情風險 中市長青學苑、親子館停課閉館 15:402020/02/28 生活 世衛組織：新冠肺炎疫情風險級別上調至「非常高」 00:082020/02/29 兩岸 陸大宗商品價崩 企業急尋出路 04:092020/02/29 焦點新聞 收入逾20萬適用5％營業稅率 營養午餐業其他零售 獨立計稅 04:092020/02/29 金融．稅務 理財健診－選對債券ETF 降低風險安心養老 04:102020/02/29 產業特刊 台灣權王－群益金鼎證券 布局指數權證 規避下修風險 04:102020/02/29 產業特刊 財經熱門新聞 獨家》華航首度鬆口 疫情衝擊宛如「雪崩」 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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