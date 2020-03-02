為防範新冠肺炎疫情，國稅局建議，企業如果有營所稅或營業稅退稅，可以用金融機構存款帳戶直接劃撥退還稅款，減少出門往返銀行舟車勞頓及感染風險。

國稅局指出，企業可善用金融機構像是銀行、合作社、農會等開立的支票存款、活期存款、活期儲蓄存款帳戶，申請直接劃撥退還營所稅或營業稅稅款。

只要申請一次，以後如果又有核定退稅款，都可適用轉帳退稅，在退稅當日直接撥入帳戶，免出門、人身更安全。

(工商 )