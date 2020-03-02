一份可以從20歲工作到65歲以上的工作。壽險公會2日公布壽險業務員登錄分析報告，強調業務員是大專以上占72.4％，若含高中職以上更達98.51％，強調已屬「高學歷」工作，且45歲以下業務員逾57％，「已有年輕人趨勢」，但65歲以上業務員還有近萬人，也代表這份工作可以「永不言退」。

希望淡化歐巴桑業務大軍印象，壽險業務員近年都積極朝年輕化、專業化轉型，壽險公會分析，壽險業務員除了要通過業務員資格考試外，若要行銷外幣保單、投資型保單，都另外要再考證照，目前39萬壽險業務員中有近23.7萬人具資格可以銷售外幣保單，占率約60.7％，也有20萬人具備銷售投資型保單的資格，占率逾51％。

壽險公會公布，2019年總登錄業務員人數為39萬471人，較2018年的38萬19人，增加10,452人，年增率2.75％，壽險公司登錄人數占57.73％，保險代理人及經紀人公司登錄人數占42.27％；其中銀行保代或銀行保經登錄業務員人數達10.15萬人，占率達25.99％，這應還不包括已登錄到自家金控壽險公司的銀行員，顯示銀行登錄的壽險業務員人數可能逾3成，已是壽險行銷一大主力。

因為銀行通路加入，及壽險公司近年也採精兵或儲備主管制，壽險業務員朝高學歷發展，據公會統計，研究所以上學歷有近2.5萬人，占6.37％，大學以上近17.5萬人，占44.72％，即大學研究所以上就逾5成，加上大專21.4％，即有72％以上業務員都是大專以上學歷。

且若以年齡分析，有2.3萬多人是24歲以下，占6％左右，51％以上都是25~44歲年輕及中壯年，50歲以上業務員則占29％，公會表示，已有年輕化趨勢。

同時業務員考試也「不簡單」，壽險公會表示，去年7萬人到考，及格率僅49.44％，即才3.4萬多人及格；去年公會亦到各大專院校辦理壽險業務員考試，有1,483位學生參加業務員證照考試，及格率僅36.68％，即才544位學生過關。

(工商 )