戶外裝置籌備過程。（阮劇團提供／張毓翎嘉義傳真）

戶外裝置籌備過程。（阮劇團提供／張毓翎嘉義傳真）

配合防疫有調度部分活動內容，如青少年劇場室內演出將延期至10月舉辦。（阮劇團提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣草草戲劇節不畏疫情，今年如期舉辦，所有工作人員近日已上緊發條進行防疫準備。表演藝術中心主任張世杰表示，配合防疫有調度部分活動內容，如青少年劇場室內演出將延期至10月舉辦，另外，戶外將增設6處洗手區，且入園處會有工作人員幫民眾量體溫，若體溫超過37.5℃謝絕入場，希望讓民眾能玩得盡興並健康返家。

張世杰說明，草草戲劇節將於7、8及14、15日，連續2個周末在表演藝術中心戶外園區盛大舉辦，預計有120多攤市集、60組表演團隊、60組工作坊及講座，總計共400場活動，許多表演人員在活動前都已籌備超過半年，因此，去年10月與阮劇團等相關單位召開策展會議時，大家還是希望照常舉行，並以最嚴謹的態度面對防疫。

草草戲劇節邁入第12年，今年以《天空》為題，邀請阮劇團團長汪兆謙、藝術家盧銘世、越在嘉文化棧負責人阮金紅擔任策展人，並廣邀各國影像藝術、生活美學、東南亞新住民及移工等團隊，在戶外自然環境中，以輕鬆易懂的方式，呈現各種獨一無二的故事。

阮劇團行銷經理莊雅雯表示，來自中港澳、日本及泰國的近10個表演團隊為了配合防疫，已陸續取消演出活動，不過，仍有近300個不同性質的團體及400場精彩活動，期待在人心惶惶的防疫期，成為支持人們心靈的正向力量；單日全票僅100元，國小及幼稚園（含）以下的學生有優惠，購票及演出詳情可洽兩廳院售票系統。

(中時 )