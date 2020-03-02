刑事局日前接獲檢舉，邱姓網友2月3日在其臉書公開發布一則貼文指：「獨家新聞。整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色已經回到了○○大學校區。從此臺南東區淪陷。最近旅遊請不要來臺南。」警方認為，該訊息未經證實即任意露出，將使民眾誤信，而妄加臆測造成恐慌，足以影響公共安寧，妨礙整體防疫措施推行，顯已違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧」。

警方追查發現，該文是台南市邱姓民眾，擅自將某大學前一群學生推著行李走入校園的影片及照片，發布於臉書，除上述貼文外，並於影片中口述：「中國大陸整群的中國留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，臺南市東區已經淪陷」的言論，並公開上傳供不特定人點閱。

警方表示，經查中央流行疫情指揮中心已於1月26日發布「陸生至2月9日暫緩來臺」新聞，且經向該大學查證，該批學生為參加該大學舉辦營隊活動的國內學生，並非中國留學生，邱某未加查證，即評斷台南東區將淪為疫區，並叫大家不要到台南旅遊，恐造成民眾恐謊，擾亂公共安寧。

警方傳喚40多歲的邱某，但他遲遲未到案說明，警方仍將依社秩法送裁罰。警方呼籲，為因應2019新型冠狀病毒防疫，中央流行疫情指揮中心統一對外發布疫情及防治措施之相關資訊，並製作相關宣導文宣或海報，公布於衛生福利部疾病管制署網站，民眾可多加下載使用，宣導正確防疫觀念，切勿任意散布不實疫情訊息，以免觸法。

(中時 )