台中市后里區農會投入公益，捐贈7處弱勢團體共3000斤馬鈴薯，包括各社區關懷據點、華山創世基金會及五天門等，為社會注入一股暖流。

后里區農會總幹事陳清琪、市議員王朝坤等人，2日先後前往后里各社區關懷據點、華山創世基金會等7處公益團體致贈馬鈴薯。

陳清琪指出，后里為台中馬鈴薯大宗產地，種植面積逾200公頃，年產量高達5000噸，每年12月至隔年3月是產季，農會契作的馬鈴薯更是品質優良，有口皆碑。

王朝坤表示，后里農會舉凡如捐贈弱勢家庭物資，甚至到消防救災車輛及設備，均顯示出農會與地方深切連結，身為居中聯繫的他，也感到十分欣慰。眉山社區發展協會吳創意及里長潘錦致說，感謝社會大眾伸出援手，藉由各活動的拋磚引玉，盼帶動社區風華再現。

本次捐贈活動攜手台中市善禾農業發展協會，總幹事賴明岐說，藉由農委會水保局台中分局的青年回流，帶領在地青農變身志工一同參與，盼能藉知足耕食、感恩惜福傳遞食安訊息於社區居民。

(中時 )