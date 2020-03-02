台灣新冠肺炎疫情不斷上升，全國教師工會總聯合會認為「防疫視同作戰 請給老師子彈」，他們今天發文給教育部，若老師不幸遇到需請防疫隔離假，盼紓困條例能解決老師課務費問題；同時，老師因面對疫情而產生超時工作，也應給予加班費或補休。

全教總主張，教育人員如果因接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，或是為了照顧生活不能自理的受隔離或檢疫的家庭成員，應由學校予以公假派代，並核支代理課（職）務衍生費用。

全教總表示，教師如為配合學校防疫工作，於正常工作時間外，經奉派在校進行檢疫站設置、環境消毒與學生量測體溫等庶務的協助時，學校應比照各校導護輪值，應允教師覈實請領加班費或補休。

全教總表示，防疫視同作戰，請給老師子彈，期望教育部在要求學校配合防疫工作時，也請體恤照顧在前線的教育人員，給老師最需要的課務、加班、補休支援，讓防疫工作沒有破口、教育人員心安。

(中時 )