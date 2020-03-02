新冠肺炎疫情持續蔓延，各國所有醫護人員都盡全力在防疫，而新加坡政府為鼓勵站在前線抗疫的醫療人員，副總理王瑞杰28日宣布所有內閣部長、議員將減薪一個月，資深公務人員減薪半個月，讓所有醫療人員可以多獲得近一個月薪水的獎金。對此，泌尿科醫師蔡秀男在臉書粉專PO文，表示「台灣，不要輸別的國家！」

立法院上個月25日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，其中第2條為「公、私立醫療（事）機構執行防治、醫療、照護之醫事人員及其他從事防治相關工作人員，中央衛生主管機關應予補助或發給津貼。」蔡秀男表示，「法案過了，要會用，才能激發防疫團隊戰力與士氣！」認為防疫人員、衛生局及學校護理人員應該先加薪。

（圖／翻攝蔡秀男臉書）

除此之外，蔡秀男也建議於疫情流行戰備期間，先暫停徵收醫療人員所得稅，「比起用健保的華僑台商外配依親居留者，貢獻了更多稅，可以減稅嗎？」他也透露了台灣醫護心聲，「不求加薪，但求血汗健保還我們每個月被剝削打折的勞動成本就好了！」

最後蔡秀男醫師也提到，香港、新加坡及中國的醫護都有加薪措施，希望衛福部也能在疫情期間，獎勵辛苦的醫護人員。

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(中時電子報)