台南市政府經發局媒合飯店與計程車業者，配合疫情搶攻宅經濟，美食快遞到府。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續，餐飲旅宿觀光業受到衝擊，南市府經發局調查南市商圈，平均來客數減少2到4成，餐廳、飯店業者影響最大，經發局媒合計程車與台南商圈餐飲飯店業者異業合作，推出「抗疫餐點」外送服務，消費者不用出門就能享受飯店料理；農業局則持續與電商平台合作，網購南市農特產還能享折扣優惠。

經發局副局長蕭富仁指出，目前疫情衝擊各商圈業者，以餐廳、飯店較為明顯，尤其排班接送的計程車首當其衝，相關業績下滑嚴重，除做好防疫措施外，為了刺激消費面，以當下流行的外送經濟為發想，整合雙方現有資源，推出餐點送到家服務，開創新商機。

各家飯店名廚針對防疫開發各式食補養生料理，如台南大飯店的元氣餐盒、台南大員皇冠假日酒店彩豐樓的冠軍主廚美饌、老廣粵花雕雞的抗疫套餐等，民眾只要上網或去電訂購，就有配合飯店的台一大車隊、中華衛星大車隊的專業司機快遞到家，不用出門就能享用飯店美食。

另外經發局官網也設立「台南經濟宅起來」專區，連結商圈店家、觀光工廠及市場名攤，提供網購及外送服務資訊，並與電商平台合作推「台南好物專區」，讓民眾在家輕鬆享受shopping樂趣。

南市府去年在網路平台、新興市場銷售農特品取得不錯成績，今年將繼續與7大網路電商平台合作、保留「台南農產網路特賣專區」，並加入線上平台的「台灣農產嘉年華活動」，消費滿額還有折扣優惠，搶攻宅經濟商機。

(中時 )