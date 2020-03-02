近日兩位服軍事訓練役的阿兵哥，為了縮短役期，都有女友的他們，竟手牽手要去結婚，嚇壞雙方父母。或許勾起許多男生們回憶，許多阿兵哥為了要騙假花樣百出，尤其過去外島兵永假不昜，阿兵哥「求假若渴」謊報阿公、阿媽過世，再拿假訃聞銷假，但最後為什麼被識詖？因為當兵二年，外公外婆阿公阿媽都「死」光光。

當年在金門、馬祖、東引等外島做兵，放假返台大不易，一個義務役阿兵哥從下部隊到退伍，只能有兩「航次假」，長短看運氣，有的人返台遇颱風，海軍不開船，一航次放十幾、廿天大有人在，也有的人只放短短三、四天，正因為放假不昜，騙假時有所聞。

小陳當年在東引當兵，他回憶說，有一個班兵經常放喪假，可是每次放假都沒有奔喪的沮喪感，甚至還笑哈哈，一問之下，原來他是用奔喪騙假，每次都拿假訃聞來冒充，後來實在因為喪假放太多，引起長官注意下令徹查，原來他「阿公阿媽統統健在」，後來下場是用「關禁閉」處罰，但還好在甘之如貽，因為外島放假不昜，被關幾天也值得。

或許還有許多人記得當年國片《報告班長》，連長在連集合場宣達事項，大罵連上官兵，請假的理由百百種「弟弟車禍」、「妹妹要結婚」、「祖母生病好了，又惡化了」、「妹妹結婚沒多久又請婚假，理由竟是她再婚...」，各種理由讓不少人笑翻。

(中時電子報)