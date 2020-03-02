海巡署偵防分署宜蘭查緝隊於109年3月1日會同彰化、高雄查緝隊、艦隊分署北部地區機動海巡隊、基隆及澳底海巡隊等單位，派遣巡防艇，於棉花嶼外海(三貂角外海130浬)登檢基隆籍漁船查獲走私私菸GOLDEN BRIDGE品牌合計350箱(175,000包，市價約為新台幣1千1百萬元)，當場逮捕黃姓船長、1名大陸漁工及5名印尼籍漁工留置接受調查，將於訊後依違反菸酒管理法移送主管機關裁處。

據了解，宜蘭查緝隊去(108)年4月破獲基隆市私菸案持續向上追源，縝密分析線情後，進而鎖定黃嫌等人為牟取暴利，利用漁船改裝密艙作為載具，將於農曆年後出港走私香菸，然黃嫌不斷更新聯繫方式與私菸起岸地點以躲避查緝。

海巡署在基隆花嶼外海，逮捕一艘私運17萬包私菸的基隆籍漁船，為徹底防堵疫情，特別請衛生局派進行消毒工作。(戴志揚翻攝)

海巡署在基隆花嶼外海，逮捕一艘私運17萬包私菸的基隆籍漁船，為徹底防堵疫情，特別請衛生局派進行消毒工作。(戴志揚翻攝)

海巡警艇在查緝過程中，犯嫌竟不斷加速蛇行拒停，所幸在專案小組鍥而不捨追緝下，終於迫使停船受檢，今天將人船押回至基隆港碼頭實施清點。由於現為防疫重點期間，該批走私菸品來源不明，海巡隊立即通知疾病管制署，派遣專人到基隆港執行漁船消毒及人員檢疫工作，以防制病毒隨船入境。

宜蘭查緝隊呼籲：「私菸未檢驗、走私菸害人害己、檢舉私菸利人利己。」走私香菸藏放於漁船油槽內，儲存環境非常惡劣，又民眾若誤用未經檢驗合格的香菸，有危害健康的疑慮；未來該隊將持續結合治安單位戮力執行查緝走私工作，以積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時撥打「118」海巡免費服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。

(中時電子報)