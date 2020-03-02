新冠肺炎疫情肆虐，不少家中飼養毛小孩的飼主擔憂，肺炎是否會傳染給家中寵物；指揮中心表示，新冠肺炎是新型病毒，無法確定是否具有傳染性，不排除有感染機會。台中市動保處防範狂犬病疫情傳播，3、4月共舉辦22場次「動物狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射活動」。

香港傳出1名新冠肺炎確診案例的病患，發現該案家中寵物狗也被測出弱陽性反應；也有確診者寵物被送往拘留前，檢驗時也發現口腔與鼻腔是弱陽性反應，讓外界擔心動物也會被感染。中央流行疫情指揮中心說，冠狀病毒確實會傳染給動物，不排除有傳染動物的機會。

動保處表示，狂犬病疫苗須每年注射1次，飼主在寵物注射後1小時內，若有臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等過敏情形；注射後3天內，可能會有注射處輕微腫脹，若情況仍未改善，請儘速帶到動物醫院就診，切勿托延。

動保處呼籲，民眾務必遵守「2不1要」原則，也就是「不接觸野生動物(包括蝙蝠)、不棄養家中寵物，要每年帶家中犬、貓施打狂犬病疫苗」，以避免狂犬病傳播。

台中市犬貓狂犬病預防注射聯合稽查小組，將不定期至公共場所稽查，違反者依《動物傳染病防治條例》規定處3萬元至15萬元罰鍰。另未植晶片辦理寵物登記者，依《台中市動物保護自治條例》處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

(中時 )